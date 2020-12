Inzaghi elogia Ibrahimovic | «Un esempio | come me e Maldini»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Filipposi proietta alla sfida con il Milan e parla di Zlatan. Ecco le parole dell'allenatore del Benevento Filipposi proietta alla sfida con il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Benevento a Sky Sport.– «Penso sia l'me e, che se uno si allena bene e ci crede può giocare a 40 anni e fare la differenza. Sono contento per lui e so quanto ci tiene, lo conosco bene, vuole sempre vincere. Ero convinto che non si sarebbe messo in discussione se non fosse stato al meglio. La gara con il Milan non sarà mai una gara normale, dopo la gara torneremo ad amarci e stimarci».