Ibrahimovic ha acquistato un bosco da mille ettari per andare a caccia

Ibrahimovic ha acquistato un bosco di mille ettari al confine con la Norvegia. Un investimento pari a tre milioni di euro, nel quale il campione svedese ama ritirarsi nei momenti di relax. In quelle zone può svolgere diverse attività, tra cui la caccia, la pesca ed i giri in motoslitta.

