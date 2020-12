Gazzetta: alcuni club di Premier pensano ad uno stop per 2 settimane (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la prima sospensione di Everton-City, che non si è disputata per alcuni positivi tra le fila della formazione di Manchester, continuano ad aumentare i casi di covid in Premier. È arrivata ieri la notizia di alcuni positivi nel Fulham che ha messo a rischio la gara con il Tottenham. La Gazzetta dello Sport riporta oggi che la situazione è talmente preoccupante che si pensa ad uno stop del campionato di 2 settimane è infatti scattato l’allarme dopo l’annuncio che l’ultimo giro di tamponi ha registrato 18 positivi Secondo il Daily Telegraph, alcuni presidenti di società importanti si sarebbero confrontati al telefono per valutare una linea comune. Ma si aspetta di capire cosa deciderà prima la politica a livello nazionale, dal momento che il Regno Unito sta facendo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la prima sospensione di Everton-City, che non si è disputata perpositivi tra le fila della formazione di Manchester, continuano ad aumentare i casi di covid in. È arrivata ieri la notizia dipositivi nel Fulham che ha messo a rischio la gara con il Tottenham. Ladello Sport riporta oggi che la situazione è talmente preoccupante che si pensa ad unodel campionato di 2è infatti scattato l’allarme dopo l’annuncio che l’ultimo giro di tamponi ha registrato 18 positivi Secondo il Daily Telegraph,presidenti di società importanti si sarebbero confrontati al telefono per valutare una linea comune. Ma si aspetta di capire cosa deciderà prima la politica a livello nazionale, dal momento che il Regno Unito sta facendo ...

napolista : Gazzetta: alcuni club di #Premier pensano ad uno stop per 2 settimane Si aspetta di capire che decisioni prenderà… - WTruniger : @Edorsi53 @Gazzetta_it Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri... - Deianir17128382 : @giampdisan @Gazzetta_it @massimozampini @mike_fusco @andreasarubbi Indegni! Il giornalismo sportivo è morto con i… - BuoiMax : RT @DavidBasco86: conto veloce, solo considerando questa stagione...stipendi fonte Gazzetta (ad alcuni non ci credo ma vabbè cambia poco)..… - DavidBasco86 : conto veloce, solo considerando questa stagione...stipendi fonte Gazzetta (ad alcuni non ci credo ma vabbè cambia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta alcuni Covid, allarme contagi: Premier a rischio sospensione La Gazzetta dello Sport Il palleggiatore Christenson nel mirino dello Zaksa Modena resta sulle spine

Il terrore nel cuore dei tifosi di Modena è nato da un articolo sul blog della Gazzetta dello Sport ... Il capitano di Modena però non ha firmato alcun contratto al momento.

Gazzetta, Zlatan a Sanremo per cinque serate ma rispetterà gli impegni

Gazzetta, internamente un focus sul Festival Di Sanremo che quest'anno avrà come ospite fisso Ibrahimovic, nonostante gli impegni Milan ...

Il terrore nel cuore dei tifosi di Modena è nato da un articolo sul blog della Gazzetta dello Sport ... Il capitano di Modena però non ha firmato alcun contratto al momento.Gazzetta, internamente un focus sul Festival Di Sanremo che quest'anno avrà come ospite fisso Ibrahimovic, nonostante gli impegni Milan ...