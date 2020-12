Cagliari, Nainggolan punge: “Bello tornare, all’Inter ero a disposizione ma zero possibilità” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radja Nainggolan si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche che con ogni probabilità sanciranno il terzo ritorno del belga al Cagliari. La società sarda ha infatti trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco fino al termine della stagione. Una trattativa rapida, accelerata soprattutto dal grave infortunio al ginocchio di Rog. “Sempre Bello tornare a Cagliari – spiega Nainggolan, che in Sardegna ha già trascorso le feste a dimostrazione di un forte legame – all’Inter ero a disposizione ma non ho mai avuto possibilità.” Una stoccata piuttosto secca ad Antonio Conte, che non ha mai coinvolto il belga nel progetto nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjasi è presentato a Villa Stuart per le visite mediche che con ogni probabilità sanciranno il terzo ritorno del belga al. La società sarda ha infatti trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco fino al termine della stagione. Una trattativa rapida, accelerata soprattutto dal grave infortunio al ginocchio di Rog. “Sempre– spiega, che in Sardegna ha già trascorso le feste a dimostrazione di un forte legame –ero ama non ho mai avuto.” Una stoccata piuttosto secca ad Antonio Conte, che non ha mai coinvolto il belga nel progetto nerazzurro. SportFace.

