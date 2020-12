Blue Jasmine: la Hermes di Cate Blanchett costa più dell'intero budget per i costumi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La protagonista di Blue Jasmine, Cate Blanchett, indossa una borsa Hermes il cui valore supera di gran lunga il budget stabilito per i costumi del film di Woody Allen. Nel film Blue Jasmine la protagonista Cate Blanchett indossa una borsa di Hermes che, a quanto pare, avrebbe avuto un valore molto più alto dell'intero budget per i costumi che era di soli 35.000. La borsa infatti è stata presa in prestito dalla costumista Suzy Benzinger, come la maggior parte degli abiti firmati utilizzati per il film. In Blue Jasmine seguiamo le vicende della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La protagonista di, indossa una borsail cui valore supera di gran lunga ilstabilito per idel film di Woody Allen. Nel filmla protagonistaindossa una borsa diche, a quanto pare, avrebbe avuto un valore molto più altoper iche era di soli 35.000. La borsa infatti è stata presa in prestito dallasta Suzy Benzinger, come la maggior parte degli abiti firmati utilizzati per il film. Inseguiamo le vicendea ...

zazoomblog : Blue Jasmine: la Hermes di Cate Blanchett costa più dellintero budget per i costumi - #Jasmine: #Hermes #Blanchett… - ylolastepyx : non io che vedo Blue Jasmine solo per Cate - LinkaTv : E' iniziato Blue Jasmine su #iris Clicca qui per classifica tweet: - il_berbero : @Memix1968 Ce ne sono due secondo me: forrest gump e blue jasmine (di woody allen). Quest’ultimo se non lo hai vist… - sharaaaw : segnalo Blue Jasmine alle 21 su Iris. -