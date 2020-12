"Ti uccido. E lo confermo". Inquietante al GfVip: brutali minacce a Stefania Orlando in prima serata (Di martedì 29 dicembre 2020) Impensabile Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta del reality condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nella serata di lunedì 28 dicembre. Era a rischio eliminazione per alcune frasi orribili pronunciate contro Stefania Orlando, allusioni su alcol e sesso e soprattutto quell'"io ti uccido" che aveva fatto gridare allo scandalo. Contro la De Grenet, sono piovute le pesantissime parole di Antonella Elia, che la ha accusata di bullismo. Eppure, Samantha, non arretra di un millimetro. Durante la puntata si è tornati a parlare di quanto accaduto e lei ha affermato: "Quelle cose le ho dette, le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte - ha rimarcato -. Io e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Impensabile Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta del reality condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nelladi lunedì 28 dicembre. Era a rischio eliminazione per alcune frasi orribili pronunciate contro, allusioni su alcol e sesso e soprattutto quell'"io ti" che aveva fatto gridare allo scandalo. Contro la De Grenet, sono piovute le pesantissime parole di Antonella Elia, che la ha accusata di bullismo. Eppure, Samantha, non arretra di un millimetro. Durante la puntata si è tornati a parlare di quanto accaduto e lei ha affermato: "Quelle cose le ho dette, le ri, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte - ha rimarcato -. Io e ...

_officialluna_ : RT @giulia_rm88: 'Ti uccido' l'ho detto e lo confermo' Complimenti, vanne fiera quando uscirai #gfvip2020 #gfvip - VanyReeves : RT @laFletcher74: #gfvip Presa la parola Samantha ha detto ad Alfonso che quelle parole le ho dette e le ripeto le confermo (IO TI UCCIDO)… - laFletcher74 : #gfvip Presa la parola Samantha ha detto ad Alfonso che quelle parole le ho dette e le ripeto le confermo (IO TI UC… - Nonnohyunmrd : Non so voi, ma a me continua a risuonare quel 'brava Samantha, meno male che ci sei tu' Dopo il 'ti uccido' in dire… - BISLACCO3 : RT @giulia_rm88: 'Ti uccido' l'ho detto e lo confermo' Complimenti, vanne fiera quando uscirai #gfvip2020 #gfvip -

Lutto e mistero a Shanghai nel mondo dei videogiochi il giorno di Natale. A cinque giorni dal ricovero per un inspiegabile avvelenamento, è morto Lin Qi, il creatore della ...

Omicidio Moretto, l’autopsia conferma: ad uccidere l’uomo un singolo colpo al cuore. Oggi a Sabaudia i funerali

L'autopsia, effettuata dal medico legale Alessandro Mariani, ha confermato che l'uomo è stato assassinato da un singolo proiettile, esploso da una distanza decisamente ravvicinata che lo ha raggiunto ...

