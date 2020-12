Rossi (Pd) attacca Renzi: 'Le minacce di crisi favoriscono solo la destra' (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ex presidente della Toscana e attuale commissario del Pd in Umbria Enrico Rossi lancia su Facebook il suo personale attacco all'avversario politico Renzi: "Discutere delle risorse europee e di come ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ex presidente della Toscana e attuale commissario del Pd in Umbria Enricolancia su Facebook il suo personale attacco all'avversario politico: "Discutere delle risorse europee e di come ...

MotoGP, Rossi attacca Yamaha: "Ascoltano i piloti, poi fanno quello che vogliono loro" - Sportmediaset Sport Mediaset Rossi (Pd) attacca Renzi: "Le minacce di crisi favoriscono solo la destra"

L'ex presidente della regione Toscana: "Discutere delle risorse europee e di come investirle è giusto e presto dovrà essere fatto anche in Parlamento. Ma non così" ...

Rossi alla ribalta: è fra i 10 musicisti dell’anno

La nota rivista Classic Voice ha inserito il direttore di Forlì Musica tra i migliori del panorama italiano. "‘Voce’ potente, un ribelle positivo" ...

