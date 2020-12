Per il Vaticano vaccinarsi è una responsabilità morale (Di martedì 29 dicembre 2020) Vi e' una "responsabilita' morale di sottoporsi alla vaccinazione" perche' "il rifiuto del vaccino puo' costituire anche un rischio per gli altri". E' quanto si legge nella nota della Commissione vaticana Covid-19 (in collaborazione Pontificia Accademia per la Vita) "Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo piu' giusto e sano". "Occorre ribadire - si sottolinea - come questa tematica implichi anche un rapporto tra salute personale e salute pubblica, mostrandone la stretta interdipendenza. Alla luce di questo nesso, riteniamo importante che si consideri al riguardo la presa di una decisione responsabile, atteso che il rifiuto del vaccino puo' costituire anche un rischio per gli altri". "Cio' vale anche qualora - continua il documento -, in assenza di alternativa, la motivazione fosse di evitare di trarre benefici dagli esiti di un aborto volontario. Infatti, in questi casi, come ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) Vi e' una "responsabilita' morale di sottoporsi alla vaccinazione" perche' "il rifiuto del vaccino puo' costituire anche un rischio per gli altri". E' quanto si legge nella nota della Commissione vaticana Covid-19 (in collaborazione Pontificia Accademia per la Vita) "Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo piu' giusto e sano". "Occorre ribadire - si sottolinea - come questa tematica implichi anche un rapporto tra salute personale e salute pubblica, mostrandone la stretta interdipendenza. Alla luce di questo nesso, riteniamo importante che si consideri al riguardo la presa di una decisione responsabile, atteso che il rifiuto del vaccino puo' costituire anche un rischio per gli altri". "Cio' vale anche qualora - continua il documento -, in assenza di alternativa, la motivazione fosse di evitare di trarre benefici dagli esiti di un aborto volontario. Infatti, in questi casi, come ...

