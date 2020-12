Obbligo vaccinale, De Micheli: «Non lo escludo». Bellanova: «Va introdotto per le categorie più esposte». Miozzo: «Il Parlamento dovrà pensarci» (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino contro il Coronavirus sta facendosi via via più vivace e nel giro di 24 ore sono triplicate le dichiarazioni di coloro che – tra esponenti del governo ed esperti a vario titolo – escono allo scoperto per esprimere la loro posizione a riguardo. L’impressione generale è che si stia facendo strada a grandi passi l’ipotesi di considerare seriamente la via dell’Obbligo a scapito della «forte raccomandazione» con cui il governo aveva detto di voler procedere. A funzionare da spinta sorprendente sono certamente i numerosi casi di scetticismo e addirittura negazionismo registrati negli ultimi giorni tra gli operatori sanitari. Ultimo tra tutti, solo per portare un esempio, il caso di Pavia dove nelle 85 Rsa del Comune solo 2 operatori su 10 sono disponibili a sottoporsi a vaccino su base volontaria. Che la «campagna di ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino contro il Coronavirus sta facendosi via via più vivace e nel giro di 24 ore sono triplicate le dichiarazioni di coloro che – tra esponenti del governo ed esperti a vario titolo – escono allo scoperto per esprimere la loro posizione a riguardo. L’impressione generale è che si stia facendo strada a grandi passi l’ipotesi di considerare seriamente la via dell’a scapito della «forte raccomandazione» con cui il governo aveva detto di voler procedere. A funzionare da spinta sorprendente sono certamente i numerosi casi di scetticismo e addirittura negazionismo registrati negli ultimi giorni tra gli operatori sanitari. Ultimo tra tutti, solo per portare un esempio, il caso di Pavia dove nelle 85 Rsa del Comune solo 2 operatori su 10 sono disponibili a sottoporsi a vaccino su base volontaria. Che la «campagna di ...

