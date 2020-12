Numero legale, Reale e Feleppa: “No alle modifiche, il Consiglio non è il circolo degli amici” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«La legislatura è ormai terminata: c’è poco o nulla di importante da approvare ormai e quel che è fatto è fatto… ha senso in base a ciò tenerla in vita con artifici di dubbio gusto?». Così Antonio Reale, esponente di Forza Italia e Angelo Feleppa di Adc sulla modifica al regolamento al vaglio della commissione: «Per risolvere la grana dei troppi “malpancisti” e del Numero legale delle sedute si vorrebbe rendere una sorta di optional la presenza della maggioranza dei consiglieri per far partire le sedute. Una stortura da evitare anche a tutela degli stessi consiglieri di maggioranza: verrebbe meno un atto di democrazia, cosa che la politica non può e non deve consentire. Stravolgere le regole e sancire che un Consiglio si può aprire anche con quattro o cinque ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«La legislatura è ormai terminata: c’è poco o nulla di importante da approvare ormai e quel che è fatto è fatto… ha senso in base a ciò tenerla in vita con artifici di dubbio gusto?». Così Antonio, esponente di Forza Italia e Angelodi Adc sulla modifica al regolamento al vaglio della commissione: «Per risolvere la grana dei troppi “malpancisti” e deldelle sedute si vorrebbe rendere una sorta di optional la presenza della maggioranza dei consiglieri per far partire le sedute. Una stortura da evitare anche a tutelastessi consiglieri di maggioranza: verrebbe meno un atto di democrazia, cosa che la politica non può e non deve consentire. Stravolgere le regole e sancire che unsi può aprire anche con quattro o cinque ...

