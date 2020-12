Nioh 3: il director della serie demolisce ogni speranza (per ora) (Di martedì 29 dicembre 2020) Nonostante le speranze di chiunque abbia amato i primi due capitoli della serie, stando alle parole di Team Ninja sembra proprio che Nioh 3 non sia nei programmi dell’azienda, per ora Uno dei generi che ha spopolato nella scorsa generazione di console è sicuramente quella dei souls-like. La saga di Miyazaki ha dato il via a un vero e nuovo modo di pensare al gaming, nonostante il primo capitolo di From Software, Demon’s Souls, uscì particolarmente in sordina su PlayStation 3. Si è andata via via creando una community di appassionati vastissima e pronta ad affrontare tutte le varianti del genere in titoli come Code Vein, The Surge e, per l’appunto, la serie di Nioh, sebbene in questo caso parliamo di un souls-like un po’ atipico. I due titoli di Team Ninja hanno saputo appassionare tantissime ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020) Nonostante le speranze di chiunque abbia amato i primi due capitoli, stando alle parole di Team Ninja sembra proprio che3 non sia nei programmi dell’azienda, per ora Uno dei generi che ha spopolato nella scorsa generazione di console è sicuramente quella dei souls-like. La saga di Miyazaki ha dato il via a un vero e nuovo modo di pensare al gaming, nonostante il primo capitolo di From Software, Demon’s Souls, uscì particolarmente in sordina su PlayStation 3. Si è andata via via creando una community di appassionati vastissima e pronta ad affrontare tutte le varianti del genere in titoli come Code Vein, The Surge e, per l’appunto, ladi, sebbene in questo caso parliamo di un souls-like un po’ atipico. I due titoli di Team Ninja hanno saputo appassionare tantissime ...

