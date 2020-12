Napoli, la mareggiata distrugge tutto… tranne la statua di Padre Pio (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo l’alta marea di ieri nella notte tutto era stato raso al suolo, ma la statua del santo è rimasta illesa. Si grida al miracolo! Tutto è distrutto sul Lungomare Caracciolo di Napoli questa mattina. La mareggiata di ieri notte è stata fortissima ed ha trascinato via qualsiasi cosa, ogni cosa… tranne la statua dedicata al Santo Padre Pio! La statua, che aveva sostituito quella precedentemente eretta, ma poi decapitata dai vandali, è rimasta intatta, insieme all’alberello che la protegge, tra lo stupore dei passanti, i quali erano certi che sarebbe stata trovata distrutta insieme ai gazebo fuori dei ristoranti trascinati via dalla corrente marina fortissima. In molti notando la particolarità hanno gridato già ad una sorta di miracolo che avrebbe ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo l’alta marea di ieri nella notte tutto era stato raso al suolo, ma ladel santo è rimasta illesa. Si grida al miracolo! Tutto è distrutto sul Lungomare Caracciolo diquesta mattina. Ladi ieri notte è stata fortissima ed ha trascinato via qualsiasi cosa, ogni cosa…ladedicata al SantoPio! La, che aveva sostituito quella precedentemente eretta, ma poi decapitata dai vandali, è rimasta intatta, insieme all’alberello che la protegge, tra lo stupore dei passanti, i quali erano certi che sarebbe stata trovata distrutta insieme ai gazebo fuori dei ristoranti trascinati via dalla corrente marina fortissima. In molti notando la particolarità hanno gridato già ad una sorta di miracolo che avrebbe ...

