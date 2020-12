Mattia-Zaccagni | il centrocampista è l’obiettivo numero uno dell’Inter

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020)è enormemente cresciuto nel Verona, si tratta di untecnico, e dal futuro tutto da scrivere. Da trequartista alle spalle della punta, il prodotto del settore giovanile del Verona è l’arma in più di Juric. Dopo la vittoria con il Verona l’Inter di Conte ha apprezzato la sua prestazione, e sta provando a piazzare il colpo finale prima della fine del mercato di Gennaio.: l’Inter è interessato al giocatore?è uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A. Dopo aver chiuso il 2019-2020 con 2 gol e 9 assist in 34 match, ha trovato 3 gol e 4 assist nelle 15 partite del 2020-21. Una crescita evidente ed è sicuro che la sua avventura con il Verona finirà con questa stagione. I club interessati di certo non ...