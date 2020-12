LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: Shiffrin vuole il primo acuto, Vlhova per la rimonta. Bene Rossetti (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51: Accumula altro ritardo l’austriaca Huber che è comunque terza a 57 centesimi da Tviberg e davanti a Rossetti 18.51: Huber commette qualche errore in alto: all’intermedio 26 centesimi di ritardo 18.50: Perde tantissimo nel finale Irene Curtoni: gara da dimenticare per l’azzurra che è ottava a 1?44 dalla Tviberg 18.49: Curtoni all’intermedio ha un ritardo di 38 centesimi 18.48: perde tantissimo anche nella seconda parte la canadese St. Germain ed è settima a 1?25 da Tviberg, un’altra posizione guadagnata da Rossetti 18.48: St Germain all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi 18.47: Bella prestazione della norvegese Tviberg che lascia qualcosa solo nella parte centrale ma si scatena nel finale e chiude con 49 centesimi di vantaggio su O’Brien 18.46: Tviberg ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51: Accumula altro ritardo l’austriaca Huber che è comunque terza a 57 centesimi da Tviberg e davanti a18.51: Huber commette qualche errore in alto: all’intermedio 26 centesimi di ritardo 18.50: Perde tantissimo nel finale Irene Curtoni: gara da dimenticare per l’azzurra che è ottava a 1?44 dalla Tviberg 18.49: Curtoni all’intermedio ha un ritardo di 38 centesimi 18.48: perde tantissimo anche nella seconda parte la canadese St. Germain ed è settima a 1?25 da Tviberg, un’altra posizione guadagnata da18.48: St Germain all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi 18.47: Bella prestazione della norvegese Tviberg che lascia qualcosa solo nella parte centrale ma si scatena nel finale e chiude con 49 centesimi di vantaggio su O’Brien 18.46: Tviberg ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, #Gisin sfida #Shiffrin! #Vlhova… - lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: domina Cochran-Siegle. Paris lontano: 'Mi manca fluidità'. Innerhofer: '… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Semmering 2020 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: prima vittoria per Cochran-Siegle, Paris paga 2 secondi - roronacci : #LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: mostruoso Cochran-Siegle, l'America ha trovato il nuovo Bode Miller? -… -