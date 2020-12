"Il 2020? Un anno da dimenticare". I buoni propositi delle nostre 5 vip - (Di martedì 29 dicembre 2020) Novella Toloni Cinque volti noti del piccolo schermo hanno dato un bel calcio a un evento o una sensazione legata a questo anno terribile e si sono fatti un augurio per il 2021 Diciamoci la verità: ognuno di noi ha voglia di dire addio a questo anno funesto e dare un bel calcio al 2020. Uno di quei calci che se non mandano a quel paese poco ci manca e che sanno tanto di liberatorio. E allora abbiamo chiesto ad alcuni volti noti della televisione di "liberarsi" e - Covid-19 a parte - rifilare un bel calcione a un evento negativo del loro ultimo anno e, perché no, farsi (e fare) un augurio per il tanto atteso 2021. Ripartire da persone più vere e sincere è il buon proposito di Carmen Di Pietro, che è pronta a dare un calcio alle delusioni: "Non vedo l'ora che finisca il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Novella Toloni Cinque volti noti del piccolo schermo hdato un bel calcio a un evento o una sensazione legata a questoterribile e si sono fatti un augurio per il 2021 Diciamoci la verità: ognuno di noi ha voglia di dire addio a questofunesto e dare un bel calcio al. Uno di quei calci che se non mandano a quel paese poco ci manca e che stanto di liberatorio. E allora abbiamo chiesto ad alcuni volti noti della televisione di "liberarsi" e - Covid-19 a parte - rifilare un bel calcione a un evento negativo del loro ultimoe, perché no, farsi (e fare) un augurio per il tanto atteso 2021. Ripartire da persone più vere e sincere è il buon proposito di Carmen Di Pietro, che è pronta a dare un calcio alle delusioni: "Non vedo l'ora che finisca il ...

Ultime Notizie dalla rete : 2020 anno Melucci: «Il 2020 anno di svolta» Corriere di Taranto Il 2020 raccontato nelle ricerche sul web degli astigiani

L'Osservatorio Digitale Astigiano (ODAT) ha stilato un bilancio curioso: da Coronavirus a "come fare il pane?" ecco cosa gli astigiani hanno cercato sul web ...

L’anno pazzo: mimose a febbraio, piogge violente e novembre hot

Il report del Centro geofisico prealpino. Si consolida il trend del riscaldamento, nonostante il calo di temperatura rispetto al 2019 ...

