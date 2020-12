F1 | Fernando Alonso | “L’anno prossimo punto al podio | nel 2022 pronto a vincere”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020)si sta preparando per il suo grande ritorno nel Mondiale di F1. Il due volte Campione del Mondo si rimetterà al volante della Renault nel 2021 e vuole essere grande protagonista fin da subito, come ha rivelato in un’intervista concessa alla radio spagnola Cadena Ser: “Per il 2021 non ho fissato obiettivi in termini di risultati. Mi piacerebbe però salire sul. Nel 2020 sembrava che ci fossero più possibilità per tutte le squadre, ma molti di quei risultati sono arrivati grazie alle catastrofi della Mercedes. La macchina è comunque più competitiva di quanto sembri. Certamente finire nei primi tre sarebbe fantastico, così come sarebbe un sogno riassaporare lo champagne insieme a Carlos Sainz. Per riuscirci servirebbe una gara pazza… Ma in 23 GP ci potrebbero essere almeno cinque occasioni“. Il 39enne spagnolo guarda ...