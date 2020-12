Enrico Pieri e Valeria Parrini | il superstite e la giornalista del Tirreno premiati da Mattarella come esempi di impegno civile

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica assegna le onorificenze al merito della Repubblica a due toscani per l'sulla memoria della strage di Stazzema e per la sicurezza dei lavoratori

Quirinale : #OMRI2020, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Enrico #Pieri, 86 anni (Sant’Anna di #Stazzema), Commendatore… - TgrRaiToscana : Enrico Pieri, sopravvissuto all'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, è stato insignito dal Presidente Mat… - SignorAldo : RT @Quirinale: #OMRI2020, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Enrico #Pieri, 86 anni (Sant’Anna di #Stazzema), Commendatore OMRI: 'Pe… - UrbimanoOrbi : @Radio1VivaVoce @Radio1Rai @detommasi_de @RutelliTweet @EIannelli @PPBaretta @e_pichler_rolle Enrico Pieri, S.Anna… - mazzeo77 : Sono orgoglioso che due toscani, Enrico Pieri e Valeria Parrini, siano stati premiati dal @Quirinale come esempio d… -

“Per la sua appassionata promozione di una cultura della legalità e per il contributo al contrasto all’emarginazione sociale”, è con questa motivazione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattar ...“Come toscano prima che come presidente della Toscana mi sento onorato per questo riconoscimento a un grande testimone della memoria”. Così il presidente Eugenio Giani appresa la notizia della nomina ...