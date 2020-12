Dati Nato a rischio? Ecco perché Urso FdI invoca il Golden power

Leggi su formiche

(Di martedì 29 dicembre 2020) Difendere le reti italiane e dellaesercitando il. È la richiesta al governo che arriva da Adolfo, vicepresidente del Copasir. Il sere di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dei Trasporti Paola De Micheli in merito a GTT Communications. Questa società due anni fa acquistava per 2,3 miliardi di dollari Interoute, “multinazionale europea che possedeva il più esteso backbone in fibra ottica presente sul continente europeo, essendo contemporaneamente proprietaria delle infrastrutture (tubi e cavidotti) e delle fibre di trasmissione in essi contenute”, si legge nell’atto. L’operazione coinvolgeva anche le controllate, tra cui le società di diritto italiano Interoute s.p.a. e Easynet Italia s.p.a.: ...