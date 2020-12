Biancaneve streaming e diretta tv | dove vedere il film

Leggi su tpi

(Di martedì 29 dicembre 2020) Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadel 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Maintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il, come detto, va in onda oggi – martedì 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà ...