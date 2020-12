Addio a Pierre Cardin, lutto nel mondo della moda (Di martedì 29 dicembre 2020) Pietro Costante Cardin, il celebre stilista dalle origini italiane, si è spento oggi alla veneranda età di 98 anni. Con il suo stile originale e innovativo, ha segnato la moda del Novecento e oggi il mondo della moda piange una pesante perdita. La vita e gli esordi di Pierre Cardin Pierre Cardin, all’anagrafe Pietro Costante Cardin, nasce il 2 Luglio del 1922 nel Trevigiano a Sant’Andrea di Barbarana, una piccola frazione. La sua famiglia, inizialmente benestante grazie ai possedimenti di proprietà terriere, finisce in miseria dopo la prima guerra mondiale ed è costretta a trasferirsi in Francia. Ed è proprio qui che Pierre getta i semi per quella che sarà una carriera stellare. Nel 1947, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Pietro Costante, il celebre stilista dalle origini italiane, si è spento oggi alla veneranda età di 98 anni. Con il suo stile originale e innovativo, ha segnato ladel Novecento e oggi ilpiange una pesante perdita. La vita e gli esordi di, all’anagrafe Pietro Costante, nasce il 2 Luglio del 1922 nel Trevigiano a Sant’Andrea di Barbarana, una piccola frazione. La sua famiglia, inizialmente benestante grazie ai possedimenti di proprietà terriere, finisce in miseria dopo la prima guerra mondiale ed è costretta a trasferirsi in Francia. Ed è proprio qui chegetta i semi per quella che sarà una carriera stellare. Nel 1947, ...

Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - AlicePerin1 : RT @Agenzia_Ansa: Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Francia.… - luigimilani : Un altro addio: Pierre #Cardin , se ne va lo stilista del futuro - m_mariagraziaa : RT @Agenzia_Ansa: Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Francia.… - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Francia.… -