Zhang Zhan e non solo. Tutti i giornalisti arrestati in Cina per il racconto della pandemia

La giornalista indipendente Zhang Zhan è stata condannata oggi a Shanghai a quattro anni di carcere. La colpa: avere reso noti i dati sull'inizio della pandemia Covid-19 nella città di Wuhan a gennaio 2020. Secondo il sito South China Morning Post, una sentenza della corte di Shanghai ha dichiarato colpevole la donna per "aver fomentato dispute e provocato problemi". Il reato prevede una pena fino a cinque anni di carcere. Zhang avrebbe partecipato al processo su una sedia a rotelle, perché le sue condizioni di salute sono peggiorate, secondo le dichiarazioni dell'avvocato Zhang Keke. La giornalista, originaria di Shanghai, era arrivata a Wuhan a febbraio e ha diffuso informazioni sulla situazione attraverso i social

