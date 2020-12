Trasporto pubblico, De Micheli: “Nessuna multa per chi non rispetta la capienza del 50%” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Non sono previste multe” per chi non rispetta il limite di capienza del 50% sui mezzi del Trasporto pubblico locale, “ma almeno nella fase iniziale è prevista un’opera di moral suasion per abituare le persone alla novità, che siano studenti o lavoratori”. Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, rispondendo alle domande nel corso dell’audizione in commissione alla Camera sul Trasporto pubblico locale alla luce dell’emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio. “Alle fermate ci sarà o un dipendente dell’azienda dei trasporti o un ausiliario del traffico o un volontario della Protezione civile che, con tanto di orario programmato dalle aziende, dirà nel momento in cui l’autobus in arrivo è già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Non sono previste multe” per chi nonil limite didel 50% sui mezzi dellocale, “ma almeno nella fase iniziale è prevista un’opera di moral suasion per abituare le persone alla novità, che siano studenti o lavoratori”. Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De, rispondendo alle domande nel corso dell’audizione in commissione alla Camera sullocale alla luce dell’emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio. “Alle fermate ci sarà o un dipendente dell’azienda dei trasporti o un ausiliario del traffico o un volontario della Protezione civile che, con tanto di orario programmato dalle aziende, dirà nel momento in cui l’autobus in arrivo è già ...

ItaliaViva : La scuole finalmente riapriranno il 7 gennaio, ci auguriamo che il Governo abbia avviato un piano serio per gestire… - fattoquotidiano : Parma, appalto per il trasporto pubblico: 11 manager rinviati a processo. C’è anche l’ex ad di Ferrovie Mazzoncini - matteosalvinimi : #Salvini: La scuola è un esempio di ciò che non funziona. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti,… - Noovyis : (Trasporto pubblico, De Micheli: “Nessuna multa per chi non rispetta la capienza del 50%”) Playhitmusic - - Noovyis : (Trasporto pubblico, De Micheli: “Nessuna multa per chi non rispetta la capienza del 50%”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto pubblico Potenziamento trasporto pubblico su mutato contesto” – a Bianconi (Misto) risponde assessore Melasecche: “nel 2020 portato avanti un notevole lavoro” Umbria Notizie Web Ecco il piano dei trasporti per riaprire le scuole il 7 gennaio

Lo scaglionamento degli orari d'ingresso e d'uscita. La rimodulazione delle lezioni universitarie e l'incentivo allo smart working. E poi, ancora, i rimborsi alle regioni per i trasporti aggiuntivi. L ...

Unsic Scuola contro la riapertura dal 7 gennaio: oltre 6.600 firme per il no

“Innanzitutto riaprendo le superiori in presenza, seppure a metà, si determineranno tra studenti, docenti, familiari e utenti del trasporto pubblico non meno di sei milioni di contatti al giorno, ...

Lo scaglionamento degli orari d'ingresso e d'uscita. La rimodulazione delle lezioni universitarie e l'incentivo allo smart working. E poi, ancora, i rimborsi alle regioni per i trasporti aggiuntivi. L ...“Innanzitutto riaprendo le superiori in presenza, seppure a metà, si determineranno tra studenti, docenti, familiari e utenti del trasporto pubblico non meno di sei milioni di contatti al giorno, ...