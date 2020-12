Sileri? ' Ci sono medici e infermieri restii a vaccinarsi? Hanno sbagliato lavoro'

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In effetti già la cosa è inaccettabile se si parla dei negazionisti del web. Figuriamoci se parliamo di coloro che dovrebbero garantire la nostra salute. "Rimango perplesso quando sento di colleghi ...

La7tv : #nonelarena Lo sfogo del viceministro Pierpaolo Sileri a Non è l'Arena: 'Il piano pandemico è vecchio, sono anni ch… - sarahross71 : RT @Ingestibile79: @HuffPostItalia È proprio il contrario. I medici, gli scienziati, hanno una mente critica, aperta, dialogica, anti dogma… - lavocedellaver5 : RT @Ingestibile79: @HuffPostItalia È proprio il contrario. I medici, gli scienziati, hanno una mente critica, aperta, dialogica, anti dogma… - ILoveFunnyCats_ : RT @Ingestibile79: @HuffPostItalia È proprio il contrario. I medici, gli scienziati, hanno una mente critica, aperta, dialogica, anti dogma… - Ingestibile79 : @HuffPostItalia È proprio il contrario. I medici, gli scienziati, hanno una mente critica, aperta, dialogica, anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri sono

Quotidiano sanitario nazionale. Notizie e approfondimenti per diventare infermiere, studenti infermieri, professionisti specializzati, infermieri liberi professionisti e l'operatore socio ...Troppe titubanze sul vaccino, soprattutto da parte degli operatori delle Rsa, riaprono il dibattito sull'obbligatorietà, almeno per alcune categorie. Al momento al ministero della Salute risulta che c ...