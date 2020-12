Sassuolo, De Zerbi: “Futuro al Napoli? Amo la squadra, ma rispetto Gattuso” (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto De Zerbi ha partecipato alla trasmissione ‘Sportitalia Mercato’, ospite di Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. L’allenatore del Sassuolo, compagine relazione della prima parte della Serie A 2020/2021, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in studio, proponendo analisi accurate. “Abbiamo iniziato ad allenarci oggi, per preparare la gara di domenica. Sarà un impegno complicatissimo. La squadra mi soddisfa, vorrei la salute di tutti i componenti della rosa. Se avessimo tutti in condizioni ottimale, non avrei bisogno di rinforzi. Allenare il Napoli? Questa squadra mi è rimasta nel cuore, una tappa fondamentale per la mia definizione caratteriale. Se giochi a Napoli, puoi giocare ovunque. Gattuso è tra gli allenatori più bravi. Io e lui abbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Roberto Deha partecipato alla trasmissione ‘Sportitalia Mercato’, ospite di Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. L’allenatore del, compagine relazione della prima parte della Serie A 2020/2021, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in studio, proponendo analisi accurate. “Abbiamo iniziato ad allenarci oggi, per preparare la gara di domenica. Sarà un impegno complicatissimo. Lami soddisfa, vorrei la salute di tutti i componenti della rosa. Se avessimo tutti in condizioni ottimale, non avrei bisogno di rinforzi. Allenare il? Questami è rimasta nel cuore, una tappa fondamentale per la mia definizione caratteriale. Se giochi a, puoi giocare ovunque.è tra gli allenatori più bravi. Io e lui abbiamo ...

