Roma, scopre di essere positivo al Covid e tenta il suicidio sparandosi alla testa: è gravissimo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma choc: positivo al Covid, tenta il suicidio sparandosi in testa . Una tragedia che si è consumata nella Capitale la sera di Santo Stefano, in una villetta dell'Axa, nel X Municipio: un uomo di 84 ...

