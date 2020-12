Roger Federer salterà gli Australian open per la prima volta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roger Federer salterà per la prima volta in carriera gli Australian open (8-21 febbraio). Un torneo che il 39enne tennista svizzero vinto 6 volte in carriera da Federer (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018) e mai evitato dal suo esordio nel circuito nel 2000. Lo svizzero ex numero 1 al mondo, 20 volte campione nei tornei del Grande Slam, è fermo da febbraio ma di recente aveva ripreso ad allenarsi ed era nella lista degli iscritti per lo Slam di inizio anno in programma dall'8 febbraio."Roger ha deciso di non giocare gli Australian open 2021. Ha fatto progressi negli ultimi due mesi con il ginocchio e la forma fisica. Ma, dopo essersi consultato con tutto il team, ha deciso che la decisione migliore ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020)per lain carriera gli(8-21 febbraio). Un torneo che il 39enne tennista svizzero vinto 6 volte in carriera da(2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018) e mai evitato dal suo esordio nel circuito nel 2000. Lo svizzero ex numero 1 al mondo, 20 volte campione nei tornei del Grande Slam, è fermo da febbraio ma di recente aveva ripreso ad allenarsi ed era nella lista degli iscritti per lo Slam di inizio anno in programma dall'8 febbraio."ha deciso di non giocare gli2021. Ha fatto progressi negli ultimi due mesi con il ginocchio e la forma fisica. Ma, dopo essersi consultato con tutto il team, ha deciso che la decisione migliore ...

