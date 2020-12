Regno Unito, accordo di libero scambio con la Turchia pronto per la firma (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Regno Unito e la Turchia firmeranno martedì in videoconferenza un accordo di libero scambio, il primo da quando Londra ha raggiunto l’accordo post-Brexit con l’Ue giovedì scorso. Ad anticipare la notizia è il Financial Times ricordando che il Regno Unito è il secondo più grande mercato di esportazione della Turchia, ma l’unione doganale di Ankara con l’Ue impediva un accordo di libero scambio finché non fosse stato concluso un accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. “L’accordo che intendiamo firmare questa settimana prevede accordi commerciali senza dazi e contribuirà a sostenere le nostre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ile lafirmeranno martedì in videoconferenza undi, il primo da quando Londra ha raggiunto l’post-Brexit con l’Ue giovedì scorso. Ad anticipare la notizia è il Financial Times ricordando che ilè il secondo più grande mercato di esportazione della, ma l’unione doganale di Ankara con l’Ue impediva undifinché non fosse stato concluso untra Londra e Bruxelles sulla Brexit. “L’che intendiamore questa settimana prevede accordi commerciali senza dazi e contribuirà a sostenere le nostre ...

