Non funziona Sky il 28 dicembre con schermo blu o errore 71 per alcuni clienti (Di lunedì 28 dicembre 2020) In piene feste natalizie, oggi 28 dicembre, non funziona Sky per alcuni clienti. Non si tratta di un vero e proprio down del servizio, semmai di malfunzionamenti particolari che riguardano alcuni utenti e non altri, tra l’altro con specifiche casistiche. Ad esempio accade che lo schermo del televisore sia tutto blu al momento dell’accesso alla piattaforma satellitare o che si visualizzi la dicitura relativa all’errore 71. Cosa sta succedendo più esattamente dalle prime ore di questa mattina? Cerchiamo di capirlo. Complice forse anche il mal tempo di oggi che sta interessando in modo particolare soprattutto il nord e il centro Italia, il servizio satellitare starebbe mostrando qualche falla come segnalato anche dal portale Downdetector. Le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) In piene feste natalizie, oggi 28, nonSky per. Non si tratta di un vero e proprio down del servizio, semmai di malmenti particolari che riguardanoutenti e non altri, tra l’altro con specifiche casistiche. Ad esempio accade che lodel televisore sia tutto blu al momento dell’accesso alla piattaforma satellitare o che si visualizzi la dicitura relativa all’71. Cosa sta succedendo più esattamente dalle prime ore di questa mattina? Cerchiamo di capirlo. Complice forse anche il mal tempo di oggi che sta interessando in modo particolare soprattutto il nord e il centro Italia, il servizio satellitare starebbe mostrando qualche falla come segnalato anche dal portale Downdetector. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Ancora non funziona SNAI il 28 dicembre: problemi coi pagamenti e replica OptiMagazine Musetti, il giovane artista: “Il mio gioco estroso? Non lo cambierei mai”

L'astro nascente del tennis azzurro si racconta a 'Repubblica'. Il rapporto con l’allenatore Simone Tartarini, la passione per i viaggi e i miglioramenti nella respirazione. “Fidanzata? Non ho molto t ...

LG Wing, recensione: uno smartphone innovativo, unico, incompleto

LG Wing è il primo dispositivo presentato dal brand coreano come parte di una nuova gamma di prodotti sperimentali, il cui obiettivo in questo caso è quello di esplorare nuovi modi di interagire e uti ...

