Napoli, mareggiata invade il lungomare: distrutti i gazebo dei ristoranti (Di martedì 29 dicembre 2020) Napoli. Ieri sera una violenta mareggiata ha provocato ingenti danni a Napoli, tra via Caracciolo e via Partenope, la strada del lungomare più bello del mondo. Napoli, mareggiata invade il lungomare: danni enormi Il vento e le onde hanno abbattuto dei gazebo, e il mare ha invaso la carreggiata portando con sé detriti. L’acqua ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 dicembre 2020). Ieri sera una violentaha provocato ingenti danni a, tra via Caracciolo e via Partenope, la strada delpiù bello del mondo.il: danni enormi Il vento e le onde hanno abbattuto dei, e il mare ha invaso la carreggiata portando con sé detriti. L’acqua ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

SkyTG24 : Maltempo, mareggiata a Napoli: l'acqua invade il lungomare, chiusa via Partenope. VIDEO - CATERINAV : #28Dic Napoli, una mareggiata da brividi: chiusa via Partenope, traffico deviato e danni ingenti. La situación en… - ComuneNapoli : Chiusa via Partenope per i danni causati da una forte mareggiata - GVNVNCR : RT @_DAGOSPIA_: TSUNAMI A NAPOLI - FORTE MAREGGIATA SUL LUNGOMARE CARACCIOLO- NUMEROSI I DANNI A BAR E RISTORANTI - _DAGOSPIA_ : TSUNAMI A NAPOLI - FORTE MAREGGIATA SUL LUNGOMARE CARACCIOLO- NUMEROSI I DANNI A BAR E RISTORANTI… -