Matteo Renzi: "Mercoledì porteremo a Gualtieri 61 proposte per il Recovery" (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Mercoledì mattina il ministro Gualtieri ospiterà la delegazione di Iv: andranno i capigruppo Faraone e Boschi e le ministre Bonetti e Bellanova. Con questa delegazione presenteremo 61 punti su cui al momento non siamo d’accordo delle 103 pagine di Next generation Eu. Dico ‘al momento’ perché chiederò ai parlamentari di Iv di indicare eventuali ulteriori suggerimenti. Andremo combattivi come sempre”. Lo dice il leader Iv Matteo Renzi in una conferenza stampa in Senato. “La controproposta di Iv è partire dalla parola Ciao. Il progetto Ciao tiene insieme Cultura, Infrastrutture, Ambiente, Opportunità. Il filo rosso è la parola lavoro. Pensiamo si possano creare migliaia di posti di lavoro”, ha aggiunto Renzi. “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) “mattina il ministroospiterà la delegazione di Iv: andranno i capigruppo Faraone e Boschi e le ministre Bonetti e Bellanova. Con questa delegazione presenteremo 61 punti su cui al momento non siamo d’accordo delle 103 pagine di Next generation Eu. Dico ‘al momento’ perché chiederò ai parlamentari di Iv di indicare eventuali ulteriori suggerimenti. Andremo combattivi come sempre”. Lo dice il leader Ivin una conferenza stampa in Senato. “La controproposta di Iv è partire dalla parola Ciao. Il progetto Ciao tiene insieme Cultura, Infrastrutture, Ambiente, Opportunità. Il filo rosso è la parola lavoro. Pensiamo si possano creare migliaia di posti di lavoro”, ha aggiunto. “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia ...

