Liguria, aggiornamenti maltempo: la neve blocca i mezzi pesanti in autostrada, treni cancellati (Di lunedì 28 dicembre 2020) È arrivata la neve in Liguria, portando con sé non pochi disagi. A causa del maltempo, saranno bloccati i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate su alcuni tratti dell’autostrada. La neve ha imbiancato Voltri e la Valpocelvera. Alcune tratte ferroviarie sono state cancellate. Allerta neve sulle autostrade liguri Nelle ultime ore, la neve è caduta sulla Liguria, imbiancando diversi tratti di autostrada: l’A7, l’A10 e l’A26. Alle 10 di questa mattina, 28 dicembre 2020, cadeva intensamente la neve sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. Deboli nevicate stavano imbiancando, invece, l’A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) È arrivata lain, portando con sé non pochi disagi. A causa del, sarannoti isuperiori a 7,5 tonnellate su alcuni tratti dell’. Laha imbiancato Voltri e la Valpocelvera. Alcune tratte ferroviarie sono state cancellate. Allertasulle autostrade liguri Nelle ultime ore, laè caduta sulla, imbiancando diversi tratti di: l’A7, l’A10 e l’A26. Alle 10 di questa mattina, 28 dicembre 2020, cadeva intensamente lasulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. Deboli nevicate stavano imbiancando, invece, l’A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest e ...

MErsettis : RT @telecitynews24: ?? RIMOSSE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SU A7 E A26 DA E PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ?? Aggiornamenti in tempo reale su… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? RIMOSSE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SU A7 E A26 DA E PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ?? Aggiornamenti in tempo reale su… - telecitynews24 : ?? RIMOSSE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SU A7 E A26 DA E PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ?? Aggiornamenti in tempo real… - MErsettis : RT @telecitynews24: ?? NEVE IN PIEMONTE E LIGURIA ?? Aggiornamenti sul traffico in tempo reale ?? - telecitynews24 : ?? NEVE IN PIEMONTE E LIGURIA ?? Aggiornamenti sul traffico in tempo reale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria aggiornamenti Neve, blocco dei mezzi pesanti in autostrada e treni cancellati: gli aggiornamenti GenovaToday Piano Emergenza Neve del Cov in Liguria, Cna: «Chiusura tratti autostradali solo autotutela per concessionari»

«Nessuna attività di informazione, prevenzione e manutenzione: nuovi gravi danni all'economia ligure» Genova. «Da giorni era prevista la nevicata di questa mattina, eppure Società Autostrade non è sta ...

Gestione neve, Cna Liguria: "Chiusura tratti autostradali solo autotutela per concessionari"

"Da giorni era prevista la nevicata di questa mattina, eppure Società Autostrade non è stata in grado di garantire la regolare mobilità agli utenti e del sistema economico ligure" commenta in una nota ...

«Nessuna attività di informazione, prevenzione e manutenzione: nuovi gravi danni all'economia ligure» Genova. «Da giorni era prevista la nevicata di questa mattina, eppure Società Autostrade non è sta ..."Da giorni era prevista la nevicata di questa mattina, eppure Società Autostrade non è stata in grado di garantire la regolare mobilità agli utenti e del sistema economico ligure" commenta in una nota ...