Il Frosinone chiede il rinvio della partita contro il Pisa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alla fine il Frosinone ha dovuto cedere al Coronavirus, ed ha chiesto il rinvio della partita contro il Pisa. La gara era in programma il prossimo mercoledì alle ore 17 in Toscana, ultimo turno del 2020, ma il cluster da Covid che ha messo fuori causa 15 calciatori non offre la possibilità a Nesta di L'articolo proviene da .

