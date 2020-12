Forte nevicata a Milano, scattano i piani di emergenza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nevica su Milano e su gran parte della Lombardia. Il capoluogo questa mattina si è svegliato sotto una coltre bianca spessa circa 15 centimetri. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per diversi alberi caduti e per qualche auto finita fuori strada. Il Comune ha attivato il servizio di 200 mezzi per liberare le strade e per salare l'asfalto. Più di 150 persone stanno intervenendo nei punti critici come fermate ATM e accessi agli uffici pubblici e ospedali. In giornata entreranno in servizio altre 400 persone.Tranciati cavi delle linee tranviarie“Sono attualmente in servizio anche cinque squadre della Protezione civile e 50 pattuglie della Polizia Locale". A scriverlo su Facebook è l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli, parlando della situazione legata all'emergenza neve. "Per ora - aggiunge Granelli - ci sono due problemi seri: ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nevica sue su gran parte della Lombardia. Il capoluogo questa mattina si è svegliato sotto una coltre bianca spessa circa 15 centimetri. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per diversi alberi caduti e per qualche auto finita fuori strada. Il Comune ha attivato il servizio di 200 mezzi per liberare le strade e per salare l'asfalto. Più di 150 persone stanno intervenendo nei punti critici come fermate ATM e accessi agli uffici pubblici e ospedali. In giornata entreranno in servizio altre 400 persone.Tranciati cavi delle linee tranviarie“Sono attualmente in servizio anche cinque squadre della Protezione civile e 50 pattuglie della Polizia Locale". A scriverlo su Facebook è l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli, parlando della situazione legata all'neve. "Per ora - aggiunge Granelli - ci sono due problemi seri: ...

Più di 20 centimetri di neve, intorno alle 9 di lunedì 28 dicembre, a Segrate e in tutto il Milanese. Come anticipato dalle previsioni meteorologiche e dall’allerta diramata ieri, ...

