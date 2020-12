Enrico Mentana attacca Conte e Di Maio: il post pungente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalista Enrico Mentana ha attaccato apertamente il Premier Giuseppe Conte e il Ministro Luigi Di Maio: ecco le sue parole. Il post di Enrico Mentana In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, il giornalista e direttore di Tg La7, Enrico Mentana, ha lanciato una frecciata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalistahato apertamente il Premier Giuseppee il Ministro Luigi Di: ecco le sue parole. IldiIn unpubblicato sul suo account Instagram ufficiale, il giornalista e direttore di Tg La7,, ha lanciato una frecciata al Presidente del Consiglio Giuseppee L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mahhhcs : Ho avuto un ex più inutile di questo post di Enrico Mentana - bezzifer : Enrico Mentana, la critica a Conte e Di Maio per lo show sui vaccini: “Adesso spostatevi” T.D.C - Enzaedma60 : RT @Stocca64: #Mentana cita Dino Risi per stigmatizzare il protagonismo ingiustificato e ridicolo di #Conte e #DiMaio nel #VADY, il giorno… - Stocca64 : RT @Stocca64: #Mentana cita Dino Risi per stigmatizzare il protagonismo ingiustificato e ridicolo di #Conte e #DiMaio nel #VADY, il giorno… - EspEspos : V-Day, così Mentana smaschera il cinema di Conte e Di Maio: come Nanni Moretti... - Il Tempo -