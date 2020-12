È morto Armando Manzanero | l’addio di Laura Pausini

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È, cantautore e musicista messicano noto per essere il Re del romanticismo. Nella giornata odierna, apprendiamo della scomparsa di, l’artista considerato tra i più importanti nella storia musicale del Messico. Aveva 85 anni e si è spento a causa di complicazioni legate al Covid-19. A darne il triste annuncio sono i giornali messicani, ripresi immediatamente in tutto il mondo. Anche la nostracondivide un messaggio di addio persui social in cui gli augura di riposare in pace. Non solo il successo in Messico:è noto in Italia per aver duettato con Gino Paoli nel 1986, in occasione di un’ospitata nel programma Rai ...