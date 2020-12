Diretta super-G Bormio/ Streaming video Rai: siamo sulla Stelvio! (Cdm sci) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diretta super-G Bormio Streaming video Rai: orario e risultato live della gara che si disputa sulla Stelvio per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, in pista lunedì 28 dicembre. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)-GRai: orario e risultato live della gara che si disputaStelvio per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, in pista lunedì 28 dicembre.

maxblardone : ?? Mattinata di super sci domani ?? si parte con la prima manche dello slalom gigante femminile da Semmering ? seg… - ziostai97 : Domani super diretta su Twitch ore 20:30 con i Calciatori Ignoranti! Profilo: Ziostai97 Interagisci con noi in Live… - PeppNapoli1926 : @CalcioArg Super classico niente diretta te in Italia ? - P89Claudia : @Tiziana64186846 Ma lui nn ha mai detto ke lei è più avanti qst lo ha detto zenga ma lui anzi ha detto ke sono all… - guidoparchi : @antoguerrera In effetti il pacco di cartone arrivato in furgone a -80 gradi e preso in diretta TV a mani nude dai… -