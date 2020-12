Ciclismo, paura per Valerio Conti: speronato da un'auto, clavicola lussata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dicembre 2020 " Natale sfortunato per il ciclista della Uae Emirates Valerio Conti . Il 23 dicembre il ciclista romano è stato urtato da un'auto durante un allenamento e la caduta gli ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dicembre 2020 " Natale sfortunato per il ciclista della Uae Emirates. Il 23 dicembre il ciclista romano è stato urtato da un'durante un allenamento e la caduta gli ha ...

Fanta_Cycling : ????? Jakobsen, dal calvario alla paura di morire. Ora Fabio si sta allenando ed è pronto a tornare ?? #forzafabio… - InterCLAzionale : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta #Jakobsen parla dopo l'incidente: 'Ho avuto paura di morire, in ospedale è venuto anche un prete. Non… - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta #Jakobsen parla dopo l'incidente: 'Ho avuto paura di morire, in ospedale è venuto anche un prete. Non… - CiaCecy : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta #Jakobsen parla dopo l'incidente: 'Ho avuto paura di morire, in ospedale è venuto anche un prete. Non… - Eurosport_IT : Per la prima volta #Jakobsen parla dopo l'incidente: 'Ho avuto paura di morire, in ospedale è venuto anche un prete… -