Blondie: «Call me è nata pensando a Richard Gere» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Debbie Harry, la voce dei Blondie: una vita da icona guarda le foto «Sì, anche noi siamo blindati a New York. Ma sono sicura che con il vaccino cambieranno presto le cose per tutti». Suona strano, quasi familiare, parlare al telefono del virus con Debbie Harry, o meglio con Blondie, dal suo appartamento a Chelsea, dove vive con i suoi quattro cani. La sensazione, però, dura solo un attimo. Perché l’icona glam della scena punk-rock newyorkese torna subito nei suoi panni come quando, con gli immancabili Ray-Ban, cantava con voce flautata Heart of Glass e Call me. O Maria, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 dicembre 2020) Debbie Harry, la voce dei: una vita da icona guarda le foto «Sì, anche noi siamo blindati a New York. Ma sono sicura che con il vaccino cambieranno presto le cose per tutti». Suona strano, quasi familiare, parlare al telefono del virus con Debbie Harry, o meglio con, dal suo appartamento a Chelsea, dove vive con i suoi quattro cani. La sensazione, però, dura solo un attimo. Perché l’icona glam della scena punk-rock newyorkese torna subito nei suoi panni come quando, con gli immancabili Ray-Ban, cantava con voce flautata Heart of Glass eme. O Maria, ...

bittersc0tch : @onedfess2 aksjsjahsjsksjs i used to call him blondie back then?????? - GuerrieruDaLuci : Ecco un brano per te… Call Me di Blondie - ConventoLonato : A - sonikmusicnet : Ora in onda: Blondie - Call Me -

Ultime Notizie dalla rete : Blondie Call Debbie Harry Blondie: «Call me è nata pensando a Richard Gere Io Donna Blondie: «Call me è nata pensando a Richard Gere»

Debbie Harry, alter ego di Blondie, negli anni '80 è stata la protagonista glam della scena punkrock newyorkese. Oggi, 75enne, si è messa alla scrivania per raccontare la sua vita in un libro autobiog ...

Debbie Harry, alter ego di Blondie, negli anni '80 è stata la protagonista glam della scena punkrock newyorkese. Oggi, 75enne, si è messa alla scrivania per raccontare la sua vita in un libro autobiog ...