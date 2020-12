Ancora non funziona SNAI il 28 dicembre: problemi coi pagamenti e replica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non funziona SNAI oggi 28 dicembre. Questo il presupposto dal quale partire stamane, al risveglio di tanti utenti che da ieri stanno cercando inutilmente di utilizzare la piattaforma come avviene da sempre. A dirla tutta, nella giornata di domenica abbiamo già provato ad approfondire la questione con un primo report, ma a differenza di quanto avviene con altri disservizi di piattaforme popolari, qui il down si è prolungato per ore ed ore. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci in giornata? Facciamo il punto della situazione sui problemi in corso. Non funziona SNAI il 28 dicembre: cosa sappiamo sui problemi in corso Dunque, non funziona SNAI. O, quantomeno, in tanti affermano di riscontrare ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nonoggi 28. Questo il presupposto dal quale partire stamane, al risveglio di tanti utenti che da ieri stanno cercando inutilmente di utilizzare la piattaforma come avviene da sempre. A dirla tutta, nella giornata di domenica abbiamo già provato ad approfondire la questione con un primo report, ma a differenza di quanto avviene con altri disservizi di piattaforme popolari, qui il down si è prolungato per ore ed ore. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci in giornata? Facciamo il punto della situazione suiin corso. Nonil 28: cosa sappiamo suiin corso Dunque, non. O, quantomeno, in tanti affermano di riscontrare ...

piersileri : Una data simbolica e al tempo stesso storica: oggi non solo l’Italia, ma l’Europa intera compie un decisivo passo a… - gennaromigliore : Migliore (Iv): “Le risposte su dossier fondamentali come gestione Recovery, attivazione Mes e servizi segreti ancor… - ciropellegrino : Ora la grande battaglia è il vaccino contro 'e scieme. Purtroppo la ricerca non ha fatto ancora dei passi significa… - Cappellin_R : @AxiaFel ...Fuori linea: la gente protesterà .....il vaccino viene distribuito con una lentezza esasperante e in mo… - sinkintea : pensavo peggio. ma comunque che schifo (ancora non si era sciolta del tutto quella dell’ultima volta) -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora non Corneliani, il salvataggio pubblico ancora non si concretizza. Dipendenti in stato di agitazione con sciopero… Il Fatto Quotidiano L’emozione al Noa: «Questo è un momento che fa la nostra storia»

Maria Laura Lucchesi: ho accolto la prima mamma positiva. Ora chiudo un cerchio. La psicologa Zanetti: orgogliosa di essermi vaccinata. Fondamentale farlo ...

Selvaggia Lucarelli: polemica verso i no-vax

Continua la “denuncia” di Selvaggia Lucarelli verso i no-vax. Oggi, infatti, la giornalista si è espressa sulla secondo lei assurda necessità di ...

Maria Laura Lucchesi: ho accolto la prima mamma positiva. Ora chiudo un cerchio. La psicologa Zanetti: orgogliosa di essermi vaccinata. Fondamentale farlo ...Continua la “denuncia” di Selvaggia Lucarelli verso i no-vax. Oggi, infatti, la giornalista si è espressa sulla secondo lei assurda necessità di ...