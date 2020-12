Altri 11 casi di variante inglese identificati in Olanda (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ente responsabile della salute pubblica in Olanda ha annunciato che sono stati identificati Altri 11 casi di variante inglese di Coronavirus. Un legame con il Regno Unito potrebbe essere stabilito ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ente responsabile della salute pubblica inha annunciato che sono stati11didi Coronavirus. Un legame con il Regno Unito potrebbe essere stabilito ...

La macchina delle vaccinazioni anti-Covid si è messa in moto al Santa Maria della Misericordia. Dopo l’arrivo a sorpresa, in mattinata, di 3.900 dosi di Pfizer, il personale dell’Azienda sanitaria uni ...

Burcei, al via lo screening su medici e volontari

Il Comune di Burcei farà lo screening in paese acquistando 650 tamponi. L'intero servizio sarà fatto gratuitamente dai medici, infermieri che operano in paese, associazioni, protezione civile: "Siamo ...

