Videogames | le classifiche degli esperti | ecco il Game of the Year 2020

(Di domenica 27 dicembre 2020) Qual è stato ilof the? I risultati sono discordanti e dipendono anche dalla posizione geografica di utenti edweb sourceQual è stato il gioco migliore del? Quale avventura o storia vi ha più coinvolto ed emozionato? Quale aveva la migliore grafica, quale il migliorplay? Siamo vicini alla fine di questo anno pazzesco e come sempre è tempo di bilanci, anche per quanto riguarda ledei migliori video. Chiaramente, se rivolgessimo queste domande ad ognuno di voi, ogni persona risponderebbe secondo i propri gusti. A stilare una classifica abbastanza accurata delof theci ha pensato Metacritic. All’interno troviamo dei veri capolavori come “The ...

Majo__ITA : Fine anno è tempo di classifiche. I 10 migliori #giochi del 2020 secondo Metacritic. -

Ultime Notizie dalla rete : Videogames classifiche

instaNews

Quello che si sta concludendo è stato un anno del tutto particolare, in cui il consumo dei videogiochi è aumentato esponenzialmente a causa del lockdown diffuso in tutto il mondo. Ecco quali sono ...Il 2020 è stato un anno decisamente "particolare", per usare un eufemismo, ma questo non significa che non abbiamo potuto assistere all'arrivo di videogiochi importanti ... e gli elenchi che ...