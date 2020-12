Via libera della Camera alla legge di bilancio con 298 sì (Di domenica 27 dicembre 2020) I no sono stati 125. Dai nidi all’assegno unico, le novità sulla famiglia, congedo neopapà a 10 giorni, aiuti a mamme per tornare a lavoro Leggi su lastampa (Di domenica 27 dicembre 2020) I no sono stati 125. Dai nidi all’assegno unico, le novità sulla famiglia, congedo neopapà a 10 giorni, aiuti a mamme per tornare a lavoro

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - infoitinterno : Via libera della Camera alla Manovra con 298 sì. Il testo ora passa al Senato - infoitinterno : Via libera della Camera alla legge di bilancio con 298 sì -