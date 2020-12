Un drago barbuto ha passato il Natale in un'area di servizio dell'autostrada (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - La sera di Natale, un po' infreddolito ma in buone condizioni generali di salute, è arrivato al Parco Natura Viva di Bussolengo un drago barbuto (Pogona vitticeps) che con ogni probabilità, aveva trascorso tutta la giornata del 25 dicembre all'area di servizio “Monte Baldo est”, sulla Milano-Venezia. Forse smarrito da qualcuno di passaggio, è stato recuperato dalla Polizia Stradale di Verona diretta dal comandante Girolamo Lacquaniti, che gli ha offerto le prime cure prima di affidarlo alla custodia giudiziale del parco zoologico sulle sponde del Lago di Garda. Un'avventura finita bene per un rettile originario delle zone aride dell'Australia centrale e che di certo, non avrebbe potuto sopportare oltre le temperature rigide del periodo natalizio. Immediata la ... Leggi su agi (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - La sera di, un po' infreddolito ma in buone condizioni generali di salute, è arrivato al Parco Natura Viva di Bussolengo un(Pogona vitticeps) che con ogni probabilità, aveva trascorso tutta la giornata del 25 dicembre all'di“Monte Baldo est”, sulla Milano-Venezia. Forse smarrito da qualcuno di passaggio, è stato recuperato dalla Polizia Stradale di Verona diretta dal comandante Girolamo Lacquaniti, che gli ha offerto le prime cure prima di affidarlo alla custodia giudiziale del parco zoologico sulle sponde del Lago di Garda. Un'avventura finita bene per un rettile originarioe zone aride'Australia centrale e che di certo, non avrebbe potuto sopportare oltre le temperature rigide del periodo natalizio. Immediata la ...

sulsitodisimone : Un drago barbuto ha passato il Natale in un'area di servizio dell'autostrada - cuore_drago : Ok, ho fatto un video prova parecchio zozzo per il mio futuro OnlyFanZ e… MI SONO INNAMORATO DI ME STESSO ???????? cioè… - marcolinosmr : Ragazzi non scherzo dovreste avere tutti un drago barbuto, sono come cani ma a sangue freddo - marcolinosmr : @HappyVirus___61 Penso che tutti dovrebbero avere un drago barbuto nella loro vita, quindi prendilo e crescilo per… - marcolinosmr : Stavo per- regalarti un drago barbuto come regalo tardo di Natale ma- non vuoi... Mangiarlo, vero? -