Sci alpino | startlist SuperG Bormio Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Lunedì 29 dicembre (ore 11.30) andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Sulla mitica pista Stelvio si disputa la prima gara delle due inin questo fine anno solare (martedì è prevista la discesa libera), ma attenzione perché nella notte è annunciata una fitta nevicata di circa 30 centimetri e naturalmente il maltempo potrebbe costringere gli organizzatori a rivoluzionare il. Si spera che lo spettacolo possa andare regolarmente in scena e ne vedremo sicuramente delle belle, con tanti uomini in grado di lottare per la vittoria. L’Italia si affida in particolar modo a Dominik Paris, già capace di vincere sei volte su questa pista (cinque in discesa, una in) e desideroso di fare saltare il banco ...