Roberto Bolle, David Lee è davvero il suo fidanzato? (Di domenica 27 dicembre 2020) David Lee è il designer di moda indicato come il fidanzato di Roberto Bolle, ma come stanno veramente le cose? Ecco tutto quello che sappiamo. Roberto Bolle (fonte Instagram @carmeloabbate)In molti si domandano se Roberto Bolle sia o meno fidanzato, che al suo fianco ci sia un uomo o una donna poco importa. Ad interessare è proprio la vita privata del noto ballerino, che ha sempre mantenuto un grande riserbo e per questo generato una grande curiosità. In passato, ad esempio, la sua amicizia con Virginia Raffaele, è stata scambiata per qualcosa in più. Quest’estate a togliere ogni dubbio ci hanno pensato alcuni scatti dell’étoile in compagnia di David Lee. LEGGI ANCHE>>>Staffelli finisce in ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020)Lee è il designer di moda indicato come ildi, ma come stanno veramente le cose? Ecco tutto quello che sappiamo.(fonte Instagram @carmeloabbate)In molti si domandano sesia o meno, che al suo fianco ci sia un uomo o una donna poco importa. Ad interessare è proprio la vita privata del noto ballerino, che ha sempre mantenuto un grande riserbo e per questo generato una grande curiosità. In passato, ad esempio, la sua amicizia con Virginia Raffaele, è stata scambiata per qualcosa in più. Quest’estate a togliere ogni dubbio ci hanno pensato alcuni scatti dell’étoile in compagnia diLee. LEGGI ANCHE>>>Staffelli finisce in ...

Raiofficialnews : 'Speranza, bellezza e arte: #DanzaConMe è un modo diverso di iniziare il nuovo anno; fedeli a noi stessi ma innovan… - Raiofficialnews : “Dobbiamo ringraziare @RobertoBolle che ci aiuta a raccontare la danza, col sorriso e con ironia. #DanzaConMe è la… - zazoomblog : Daniel Lee chi è lo stilista e compagno di Roberto Bolle - #Daniel #stilista #compagno #Roberto… - mbmarino : Oh, raga... non vi dimenticate che stasera c'è #RicomincioDaRai3 con una marea di ospiti: Flavio Insinna, Elena Sof… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Domenica In” su Rai1 con Mara Venier – Tra gli ospiti Massimo Ranieri e Roberto Bolle. In collegamento… -