Rissa finita in tragedia in una sauna | è mistero sul massacro

In Cina una Rissa in una sauna si è trasformata in un vero e proprio massacro: numerose vittime e feriti gravi, si indaga sul movente. tragedia a Kaiyuan, una città… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

In Cina una rissa in una sauna si è trasformata in un vero e proprio massacro: numerose vittime e feriti gravi, si indaga sul movente.

Massacro in una sauna cinese: sette morti accoltellati. Ma sul movente è mistero

Sembrava la scena di un film pulp. In una sauna cinese è scoppiata una rissa a suon di coltelli finita con una mattanza: sette morti e altrettanti feriti gravi. E' successo nella città di Kaiyuan, ...

