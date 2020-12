Problemi con la catena del freddo: in Baviera sei distretti tedeschi posticipano il Vax Day (Di domenica 27 dicembre 2020) In sei distretti dell’Alta Franconia, in Germania, il previsto inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus è stato posticipato a causa di possibili Problemi nella catena del freddo per la conservazione del farmaco sviluppato da Pfizer e Biontech. E’ quanto riporta la Dpa. “Durante la lettura delle temperature nelle celle frigorifere, sono sorti dubbi sul rispetto della catena del freddo”, affermano in una dichiarazione congiunta gli amministratori dei distretti di Coburg, Lichtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel e Kulmbach, che ora vogliono verificare - anche con il produttore Biontech - se il vaccino può ancora essere utilizzato senza Problemi. Se c’è solo la minima indicazione che il vaccino non soddisfa al 100% i criteri di qualità, questo lotto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) In seidell’Alta Franconia, in Germania, il previsto inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus è stato posticipato a causa di possibilinelladelper la conservazione del farmaco sviluppato da Pfizer e Biontech. E’ quanto riporta la Dpa. “Durante la lettura delle temperature nelle celle frigorifere, sono sorti dubbi sul rispetto delladel”, affermano in una dichiarazione congiunta gli amministratori deidi Coburg, Lichtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel e Kulmbach, che ora vogliono verificare - anche con il produttore Biontech - se il vaccino può ancora essere utilizzato senza. Se c’è solo la minima indicazione che il vaccino non soddisfa al 100% i criteri di qualità, questo lotto ...

CarloCalenda : Conte rimarrà in versione TER. E come abbiamo dimenticato le foto con Salvini dimenticheremo questa sceneggiata. Gl… - Azione_it : 'Conte rimarrà in versione Ter. Dimenticheremo questa sceneggiata come abbiamo dimenticato le foto con Salvini. Tra… - fattoquotidiano : SALTA LO STOP ALLE #TRIVELLE La norma che bloccava le nuove ricerche di petrolio e gas è saltata dal decreto… - delfornet : @StaseraItalia Ma scusate, con tutti i problemi che abbiamo vi sembra il caso di parlare per mezz'ora di Salvini e Fedez?. - ClaireLucy99 : RT @Cinnamontomofo: penso che se una persona sta male da single probabilmente è perchè ha dei problemi con se stessa, problemi che non veng… -