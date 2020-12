“Niente paradiso per gli astemi”: ricoverato in ospedale il prete che esortava i fedeli a bere vino (Di domenica 27 dicembre 2020) “Niente paradiso per gli astemi”: avevano fatto scalpore queste parole da lui pronunciate durante l’omelia della messa di Natale, ora però don Pietro Cesena, 62 anni, parroco di Borgotrebbia, nel piacentino, è stato ricoverato a causa del Covid. Il sacerdote si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è stato ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus anche se le sue condizioni non sembrano gravi. Durante la messa di Natale aveva scherzosamente esortato i fedeli a messa e mangiare e bere abbondantemente vino “poiché gli astemi in paradiso non entrano”: la scena era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “per gli”: avevano fatto scalpore queste parole da lui pronunciate durante l’omelia della messa di Natale, ora però don Pietro Cesena, 62 anni, parroco di Borgotrebbia, nel piacentino, è statoa causa del Covid. Il sacerdote si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è statonel reparto di pneumologia dell’di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus anche se le sue condizioni non sembrano gravi. Durante la messa di Natale aveva scherzosamente esortato ia messa e mangiare eabbondantemente“poiché gliinnon entrano”: la scena era ...

Ricoverato il prete che esorta i fedeli a bere vino: "Niente paradiso per gli astemi"

Ricoverato il prete che esorta i fedeli a bere vino: "Niente paradiso per gli astemi"

“Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si ...

