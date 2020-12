Milan, l’a.d. Gazidis: “Pioli aveva davanti una sfida complicata ma è stato bravo a…” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Milan sogna lo scudetto dopo aver scoperto che la squadra è supporta da qualità ed entusiasmo. Il mentore è il tecnico Stefano Pioli che è passato dallo scomodo status di tecnico a fine corsa, a nuovo eroe. L'ad rossonero Ivan Gazidis sul tecnico alla Gazzetta dello Sport ha detto: «È un uomo di una profondità straordinaria. È arrivato in un momento complicato, aveva davanti una sfida complicata. Ciò che mi ha impressionato è che fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è. È stato bravo a non dare peso a ciò che gli stava intorno, e in effetti la soluzione giusta ce l’avevamo sotto il naso. Quando abbiamo capito che lui poteva concretizzare la nostra visione, andare avanti con lui ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilsogna lo scudetto dopo aver scoperto che la squadra è supporta da qualità ed entusiasmo. Il mentore è il tecnico Stefanoche è passato dallo scomodo status di tecnico a fine corsa, a nuovo eroe. L'ad rossonero Ivansul tecnico alla Gazzetta dello Sport ha detto: «È un uomo di una profondità straordinaria. È arrivato in un momento complicato,una. Ciò che mi ha impressionato è che fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è. Èa non dare peso a ciò che gli stava intorno, e in effetti la soluzione giusta ce l’mo sotto il naso. Quando abbiamo capito che lui poteva concretizzare la nostra visione, andare avanti con lui ...

