Luca Zaia: “Se avessimo avuto il vaccino lo scorso anno, tutto questo non sarebbe successo” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha preso la parola nel consueto punto stampa e ha parlato anche dell’arrivo del vaccino in Italia e dunque anche nella sua regione, esprimendo un pensiero abbastanza lapalissiano: “Devo ringraziare tutti gli uomini e le donne che lavorano nella nostra sanità. Oggi è un giorno importante. Purtroppo qui in Veneto hanno perso la vita oltre 6mila persone. Un anno fa, se potessimo catapultarci indietro, mai avremmo pensato a quello che sarebbe successo. sarebbe sembrato un film di fantascienza, ma invece ci siamo dentro. Se avessimo avuto già un vaccino non avremmo assistito a questo bilancio drammatico”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore del Veneto,, ha preso la parola nel consueto punto stampa e ha parlato anche dell’arrivo delin Italia e dunque anche nella sua regione, esprimendo un pensiero abbastanza lapalissiano: “Devo ringraziare tutti gli uomini e le donne che lavorano nella nostra sanità. Oggi è un giorno importante. Purtroppo qui in Veneto hperso la vita oltre 6mila persone. Unfa, se potessimo catapultarci indietro, mai avremmo pensato a quello chesembrato un film di fantascienza, ma invece ci siamo dentro. Segià unnon avremmo assistito abilancio drammatico”. SportFace.

TgrVeneto : Vaccino anti-covid arrivato anche all'Ulss di Treviso. A seguire le operazioni al Cà Foncello c'era anche il Presid… - Skywalk59735517 : RT @nellina99: 'È una vergogna pensare di spendere 250 milioni per quei quattro sassi di Pompei'. Luca #Zaia Il tempio di Apollo a #Pompei… - louismarlboro : Luca Zaia somiglia a Jep Gambardella - PantheonVerona : La deputata del Partito Democratico Alessia Rotta usa i social per appellarsi al Presidente Luca Zaia. «Il tasso di… - lucabattis : RT @MetropolitanoIT: ?? #VaccineDay in #Veneto: il Presidente Luca Zaia all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso per dare il via alla campagna v… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zaia I primi vaccinati, Zaia: «La sanità veneta ha dimostrato fino in fondo la sua eccellenza. Avremo circa 38mila dosi a settimana» Il Giornale di Vicenza Treviso, 11.48: l'ora della speranza per la Marca

A seguire le operazioni al Cà Foncello c'era anche il Presidente del Veneto, Luca Zaia. "Chi si vaccinerà lo farà per se stesso, per gli altri, ma anche per tutti coloro che non vogliono farlo" ...

Il vaccino Pfizer al Ca’ Foncello: Zaia lancia il primo step della campagna, la popolazione tra ottimismo e dubbi

Era presente anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che in una giornata storica come quella di oggi ha voluto ringraziare i sanitari da mesi impegnati nella lotta al Covid e ribadire ...

A seguire le operazioni al Cà Foncello c'era anche il Presidente del Veneto, Luca Zaia. "Chi si vaccinerà lo farà per se stesso, per gli altri, ma anche per tutti coloro che non vogliono farlo" ...Era presente anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che in una giornata storica come quella di oggi ha voluto ringraziare i sanitari da mesi impegnati nella lotta al Covid e ribadire ...